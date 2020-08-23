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فن

رد غير متوقع من أمينة خليل على صورتها بالكاش مايوه مع خطيبها وتامر وحبيب .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:59 م
امينة خليل
امينة خليل
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سمر سعد
علقت الفنانة أمينة خليل، على صورتها التى ظهرت بها بصحبة المؤلف تامر حبيب وخطيبها، وذلك خلال ارتدائها كاش مايوه، وهو الأمر الذى آثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية. 

والتقى موقع صدى البلد، الفنانة أمينة خليل خلال تواجدها فى العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" وكان لها رد غير متوقع على أزمة هذه الصورة التى أشعلت السوشيال ميديا منذ أيام. 

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وكانت قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعيدة بدورها في فيلم "توأم روحي" الذي يتواصل عرضه حاليا.

وأضافت أمينة خليل قائلة: "هذا الدور الرومانسي قريب من شخصيتي الحقيقية في الواقع".

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "ليه لا" بعيد عن شخصيتها، وأنه ليس أكثر من دور فني أدته على الشاشة فقط.

وتحدثت أمينة خليل عن تعاونها مع الفنان حسن الرداد والكواليس الكوميدية التي جمعتهما بعيدا عن الكاميرا.
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