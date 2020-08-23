تعادل سلبي بين الاتحاد ووادي دجلة في الشوط الأول .. فيديو

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لاستعادة نغمة الانتصارات في لقاء الليلة، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.









وتعادل الاتحاد السكندري في آخر مواجهتين في الدوري، أمام الزمالك بنتيجة 1 - 1، وأمام وادي دجلة بنفس النتيجة ايضا.









وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة وادي دجلة كالتالي :-









عماد السيد، السيد سالم ، اسلام جمال ، محمود رزق ، اسامه عزب ، نور السيد، احمد مانجا، خالد الغندور ، محمد الصباحي ، أحمد رفعت ، خالد قمر ".





ويتواجد علي دكة البدلاء كل من :

محمود الزنفلي عمرو الميداني ، مروان النجار، بري رحيل ، مروان عطية، كريم الديب ، احمد راشد، احمد ناجي ، عبدالغني محمد ".







