الهجوم متواصل.. مدحت شلبي: مروان محسن لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي ..فيديو

أكد الكابتن مدحت شلبي، المعلق الرياضي، أنه لا يريد القسوة علي مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، ولكن بالنظر لأداء اللاعب مع الفريق؛ فهو لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي، ومن الممكن أن ينجح داخل نادٍ آخر.





وأضاف "شلبي"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على شاشة "الحدث اليوم"، الأندية الكبيرة والجماهيرية لابد أن يكون المهاجم الأساسي لها لديه دور فعال داخل أرض الملعب، وهذا الأمر لا ينطبق على أداء مروان محسن مطلقًا.





وأكد "قرار إدارة النادي الأهلي بالتجديد لمروان محسن غريب بعض الشيء، وتداولت أخبار أنه تم التجديد له بقيمة 10 ملايين جنيه في الموسم، فلابد أن يكون كل لاعب له تقديره المالي من خلال تقديم الأداء داخل الملعب".



