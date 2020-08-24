AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من الساحل.. مصطفى فهمي برفقة زوجته وفيفي عبده ورانيا يوسف ولقاء الخميسي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:22 ص
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته
Advertisements
محمد بدران

نشرت فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي، صورة جديدة من إجازتها الصيفية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت فاتن موسي برفقة الإعلامية بوسي شلبي، مصطفي فهمي، فيفي عبدة، لقاء الخميسي، خالد سليم وزوجته، سلوي خطاب، ريهام ححاج، رانيا يوسف علي الشاطي فى الساحل الشمالى.


يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.


مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، ندا بسيونى، آية سماحة، دانا حمدان، محمد حمدى، إيمان الزيدى، لمياء كرم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور للفنان مصطفى فهمى وزوجته

رحلة بحرية.. مصطفى فهمي وزوجته يستمتعان بالإجازة الصيفية

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

فستان منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث إطلالة

أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

شاهد.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور حسين فهمي

ترشيحاتنا

ميليشيات طرابلس تنفذ حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 ويتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا

أمير مرتضى يكشف سبب انتشار خبر خناقة ساسي وحازم إمام قبل لقاء القمة ..فيديو

المغنية الشعبية هدى تعلن وفاة زوجها السابق

محمد الباز: الطالب أحمد عمر استخدم الميديا لابتزاز جامعة كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

14 طعاما تنظف كبدك من السموم