من الساحل.. مصطفى فهمي برفقة زوجته وفيفي عبده ورانيا يوسف ولقاء الخميسي

وظهرت فاتن موسي برفقة الإعلامية بوسي شلبي، مصطفي فهمي، فيفي عبدة، لقاء الخميسي، خالد سليم وزوجته، سلوي خطاب، ريهام ححاج، رانيا يوسف علي الشاطي فى الساحل الشمالى.







يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.







مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، ندا بسيونى، آية سماحة، دانا حمدان، محمد حمدى، إيمان الزيدى، لمياء كرم.



