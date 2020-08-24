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يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:19 م
عرض منزل ملحق به
عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
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هدير علاء
أثار منزل سكني فاخر بولاية "ميزوري" الأمريكية، يعود تاريخ بنائه إلى عام 1875 تقريبًا، حالة من الدهشة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن عرضه للبيع مقابل 350 ألف دولار، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن الطابق السفلي من المنزل يوجد به "سجن" مكون من 9 زنازين. 

وصُدم المشترون المحتملون أثناء إلقاء نظرة على الصور الخاصة بالمنزل بعد أن انتبهوا إلى وجود لقطات لهذا السجن الغامض الملحق به بين الصور الخاصة بالمطبخ وغرفة المعيشة وبقية أرجائه الصالحة للمعيشة.


يشار إلى أن شركة متخصصة في مجال السمسرة العقارية أعلنت مؤخرًا عن هذا المنزل، الذي يضم غرفتي نوم وحمامين، مقابل مبلغ الـ 350 ألف دولار؛ وهو من الخارج يبدو للمارة كأي منزل آخر، ولا توجد أي دلالة تشير إلى وجود سجن غامض بداخله.

وعلى الرغم من أن الإعلان الخاص بالمنزل لا يوضح تحديدًا السر وراء وجود سجن بداخل العقار أو كيفية تشييده، إلا أن السجن يوصف بكونه "أفضل جزء من العقار"؛ وجاء في نص الإعلان فقط ما مفاده أن العقار يتصل به سجن مساحته تُقدر بـ2500 قدم مربع وهو مكون من تسع زنازين وغرفة حجز.


وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن السجن يمتد عبر مستويين تحت الأرض، مع وجود أسرة معدنية بطابقين في كل زنزانة.

وأثار الإعلان الخاص بهذا المنزل ذهول وحيرة عدد كبير من الرواد، الذين سخروا من فكرة وجود سجن داخل منزل سكني دون أي تفسير لسر وجوده هناك، حتى أن إحدى الرواد وصفت المنزل بـ"الكابوس"؛ وعلق آخر قائلًا إنه يجب وضع أي شخص يقدم عرضًا لشراء هذا المنزل قيد المراقبة على الفور.
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي
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