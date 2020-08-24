مباحثات بين الصحة العالمية وروسيا بشأن فعالية لقاح سبوتنيك-V ضد كورونا

أعلنت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، بدء مباحثات مع روسيا بشأن فعاليات اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، طلبت المنظمة بيانات السلامة والفعالية بالنسبة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لكورونا.





وأكدت سواميناثان في تصريح صحفي، اليوم الاثنين أن تجربة المرحلة الثالثة للقاح الروسي ستكون هي الاختبار الأهم.





ولفتت إلى أن نتائج التجارب الدولية باستخدام بلازما الدم لم تكن نتائجها حاسمة، ولا تزال الأدلة على فاعليتها منخفضة للغاية.





وكانت روسيا أعلنت في 11 أغسطس عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".



