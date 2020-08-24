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منوعات

لن أتزوج بدونه.. عروس تفرض فحصا طبيا ضد كورونا للعريس قبل الزواج

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدنا أن تشترط العروس تفاصيل معينة في الزواج ، كالمنزل أو الكماليات أو حتى المهر و الحلي الخاصة بها ، لكن بعد تفشي فيروس كورونا أصبحت هناك معايير الزواج مختلفة تماما . 

و حسب ما نشرت صحيفة " عكاظ" ، أن شابة سعودية تدعي وداد سعد ، اشترطت على عريسها فحص طبي يفيد بأنه غير حامل لفيروس كورونا ، و وضعت ذلك التحليل شرطا للزواج . 

وعللت العروسة ذلك الطلب الغريب بأن إحدى صديقاتها دخلت المستشفى للعلاج من فيروس كورونا بعد أسبوع واحد من الزواج و تبين أن الإصابة كانت في إحدى الزيارات العائلية ، و أوضحت أنها طلبت ذلك الطلب بالتحديد لأن العريس يحب الخروج و الإختلاط بالجميع و قد يكون حاملا للفيروس .

جدير بالذكر أن حفلات الزفاف في السعودية تلتزم بالتعليمات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ، من حيث الاعداد المحدودة لحضور الزفاف و الإلتزام بالكمامة و التباعد الإجتماعي . 
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