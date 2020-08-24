لن أتزوج بدونه.. عروس تفرض فحصا طبيا ضد كورونا للعريس قبل الزواج





و حسب ما نشرت صحيفة " عكاظ" ، أن شابة سعودية تدعي وداد سعد ، اشترطت على عريسها فحص طبي يفيد بأنه غير حامل لفيروس كورونا ، و وضعت ذلك التحليل شرطا للزواج .





وعللت العروسة ذلك الطلب الغريب بأن إحدى صديقاتها دخلت المستشفى للعلاج من فيروس كورونا بعد أسبوع واحد من الزواج و تبين أن الإصابة كانت في إحدى الزيارات العائلية ، و أوضحت أنها طلبت ذلك الطلب بالتحديد لأن العريس يحب الخروج و الإختلاط بالجميع و قد يكون حاملا للفيروس .





جدير بالذكر أن حفلات الزفاف في السعودية تلتزم بالتعليمات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ، من حيث الاعداد المحدودة لحضور الزفاف و الإلتزام بالكمامة و التباعد الإجتماعي .

اعتدنا أن تشترط العروس تفاصيل معينة في الزواج ، كالمنزل أو الكماليات أو حتى المهر و الحلي الخاصة بها ، لكن بعد تفشي فيروس كورونا أصبحت هناك معايير الزواج مختلفة تماما .