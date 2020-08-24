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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 857 جنبها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام  تعاملات اليوم الاثنين 24-8-2020. بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 857 جنيهًا، بعد إن كان يسجل 858 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:


تراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين977جنيها إلى 979 جنيها  وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 896 جنيها إلى 898 جنيها

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 855 جنيها إلى 857جنيها فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 733 جنيها إلى735 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 570 جنيها إلى 571  جنيها .
وتبلغ  سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها 
.
وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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