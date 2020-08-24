تراجع أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 857 جنبها

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-8-2020. بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 857 جنيهًا، بعد إن كان يسجل 858 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:









تراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين977جنيها إلى 979 جنيها و تراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما 896 جنيها إلى 898 جنيها





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 855 جنيها إلى 857جنيها فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 733 جنيها إلى735 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 570 جنيها إلى 571 جنيها .

وتبلغ سعر الجنيه الذهب 6840 جنيها

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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



