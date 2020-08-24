وزير داخلية الوفاق في تركيا في زيارة لعدة أيام

قالت قناة ليبيا 218، اليوم الاثنين، إن وزير الداخلية، فتحي باشاغا، موجود في تركيا بزيارة لعدة أيام.





وكانت القناة قد أشارت في وقت سابق إلى أن باشاغا أجرى اتصالات مع رئيس المخابرات التركية، هاكان أفيدان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، على خلفية البيان الذي أصدره رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بِشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.





ونقلت القناة عن مصادر قولها إن أردوغان غاضب للغاية من السراج بسبب وقف إطلاق النار.





وتشهد العاصمة طرابلس احتجاجات شديدة ضد حكومة السراج، مطالبين برحيل المرتزقة وحكومة الوفاق.





وقال السراج في كلمة للرد على المتظاهرين، إن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع مواطنين، معتبرا أن هناك مندسين بين المتظاهرين قاموا بإحراق الممتلكات العامة.





وشدد السراج على عدم السماح بحدوث ما وصفه بفراغ سياسي في البلاد، مشددا على أن الحكومة سوف تعمل على تلافي أزمة الكهرباء في البلاد.





وأشار السراج إلى أنه ينوي القيام بتعديل وزاري على الحكومة، في ظل تردد أنباء عن خلافات داخل الحكومة منذ عدة أشهر.



