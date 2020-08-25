ألمانيا تصدر تحذيرا من السفر إلى باريس والريفيرا الفرنسية بسبب كورونا

حذرت الخارجية الألمانية، من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ومنطقة الريفيرا الفرنسية، وذلك مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من جديد.





وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها حذرت من القيام برحلات سياحية غير ضرورية إلى منطقة إيل دو فرانس، والتي تضم العاصمة الفرنسية ومناطق أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.





وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضية، أنها ستطلب من القادمين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس كورونا، وعدم اتصالهم بحالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يوما قبل السفر.





وعاود فيروس كورونا المستجد الانتشار؛ بعد أن تمكنت العديد من الدول كبح جماحه إلى حد ما، عبر تطبيق قواعد صارمة.





ومن بين الدول التي سارع الفيروس في التفشي فيها نجد فرنسا التي أعلنت مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما سجلت يوم الخميس 4771 حالة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.