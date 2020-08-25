حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية



توفيت سيدة أمريكية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن انتقلت إليها العدوى المميتة من ضيف حضر حفل زفاف مشئوما أقيم في ولاية "ماين" الأمريكية وتسبب في 53 حالة إصابة بالعدوى.









وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المصابة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، لم تحضر حفل الزفاف الذي أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري في أحد فنادق بلدة "ميلينكوت" بالولاية الأمريكية، لكنها توفيت يوم الجمعة الماضي عقب احتكاكها بأحد ضيوف هذا الحفل.

















وأضاف التقرير، نقلًا عن روبرت لونج، المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض بولاية "ماين"، أن نحو 65 شخصًا حضروا حفل الزفاف، في حين أن العدد الأقصى المسموح به في التجمعات الاجتماعية بالولاية هو 50 شخصًا فقط.









وتتراوح أعمار المصابين بالعدوى بسبب حفل الزفاف ما بين 4 أعوام و78 عامًا؛ وحوالي 13 في المائة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض

















وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف حالات الإصابة بالعدوى الناجمة عن حفل الزفاف المخالف لإجراءات الوقاية من "كورونا"، يُعتقد أنها لأشخاص لم يحضروا الحفل، لكن احتكوا مع آخرين حضروا.







