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أخبار العالم

قصف جبهة لـ تركيا.. وزير خارجية ألمانيا يوجه رسالة لـ أنقرة وأثينا قبل التوجه إليهما

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، وقوف برلين والاتحاد الأوروبي مع اليونان في خلافها القائم مع تركيا بشأن شرقي المتوسط؛ قائلا إن "صوت اليونان سيكون له وزن خاص".


ووفقا لصحيفة "اكثميريني" اليونانية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني قبل لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره نيكوس ديندياس في أثينا اليوم، الثلاثاء: "يجب الآن فتح نوافذ الحوار بين اليونان وتركيا أكثر وليس إغلاقها".


ونقلت بلومبرج عن ماس قوله أثناء توجهه إلى اليونان وتركيا في محاولة لتخفيف التوتر بين الجارتين وحلفاء الناتو" "بدلًا من الاستفزازات الجديدة، نحتاج إلى خطوات نحو تخفيف التوترات وبدء مناقشات مباشرة".


وقال ماس عن المناقشة التي سيتم إجراؤها إن: "صوت اليونان سيكون له وزن خاص".


وقد بلغت التوترات ذروتها، بشكل خطير، خلال الأسابيع الأخيرة بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.


وبعد أثينا، من المقرر أن يتوجه ماس إلى أنقرة، حيث سيلتقي بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.


وتأتي زيارة ماس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، من المتوقع أن يناقش فيه موضوع تركيا.
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