عكاشة: تداول المعلومات الاستراتيجية بين مصر والأردن والعراق ضروري في مواجهة الإرهاب.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة ، الخبير الأمني ، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بالأمس ، كانت مهمة جدا ، خاصة في ملفات مكافحة الأرهاب، الارهاب العابر للحدود وهو من أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الدول الثلاث .





وأضاف العميد خالد عكاشة، عبر سكايب، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الإرهاب العابر للحدود ، عانت منه العراق ، ورصدته القوات العسكرية العراقية ، خاصة في الشمال العراقي ، والذي له علاقة بما يدور بالعراق.





وأشار الخبير الأمني ، إلى أن مصر تعي جيدا مايدور من عمليات إرهابية بالدول العربية ، وهي دائما تتصدر مسائل مكافحة الإرهاب ، موضحا أهمية تدوال المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الثلاث.





وأكد "عكاشة"، أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الأردن علي مر السنوات ، مشددا على أهمية التعاون الثلاثي ، لما يشهده العالم العربي من مراهنة على التنظيمات الإرهابية، وخاصة المشروع الإيراني.





وأوضح "عكاشة" ، أن التنظيمات الارهابية تستهدف ضرب الأمن العربي العام للدول العربية ، موضحا أن العراق يخوض معركة كبيرة جدا مع الإرهاب .



