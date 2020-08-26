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عكاشة: تداول المعلومات الاستراتيجية بين مصر والأردن والعراق ضروري في مواجهة الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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نورهان رأفت
قال العميد خالد عكاشة ، الخبير الأمني ، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بالأمس ، كانت مهمة جدا ، خاصة في ملفات مكافحة الأرهاب، الارهاب العابر للحدود وهو من أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الدول الثلاث .

وأضاف العميد خالد عكاشة، عبر سكايب، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الإرهاب العابر للحدود ، عانت منه العراق ، ورصدته القوات العسكرية العراقية ، خاصة في الشمال العراقي ، والذي له علاقة بما يدور بالعراق.

وأشار الخبير الأمني ، إلى أن مصر تعي جيدا مايدور من عمليات إرهابية بالدول العربية ، وهي دائما تتصدر مسائل مكافحة الإرهاب ، موضحا أهمية تدوال المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الثلاث.

وأكد "عكاشة"، أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الأردن علي مر السنوات ، مشددا على أهمية التعاون الثلاثي ، لما يشهده العالم العربي من مراهنة على التنظيمات الإرهابية، وخاصة المشروع الإيراني.

وأوضح "عكاشة" ، أن التنظيمات الارهابية تستهدف ضرب الأمن العربي العام للدول العربية ، موضحا أن العراق يخوض معركة كبيرة جدا مع الإرهاب .

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