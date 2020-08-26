

يعد حمص الشام من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق التى يمكنك تنفيذها فى المنزل لعمل حمص الشام و سلطة الحمص والحلبسة و سلق الحمص.

طريقة عمل سلطة الحمص :

1 حمص :ملعقة كبيرة مسلوق

2 بقدونس :ملعقة كبيرة مفروم

- حمص : كوب ونصف (منقوع في الماء لليلة كاملة مع ملعقة صغيرة من

بيكربونات الصوديوم)

- الثوم : 3 فصوص

- عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة (حامض)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة- للتزيين :

حمص : ملعقة كبيرة (مسلوق)

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير لسلطة الحمص:

1. اسلقي الحمص في قدر على النار مع رشة ملح لمدة ساعة.

2. ضعي الحمص بعدها في الخلاط الكهربائي مع الثوم، الطحينة، عصير الليمون الحامض والملح.

3. ضعي الحمص في طبق التقديم واسكبي زيت الزيتون فوقه، رشي الفلفل الأسود وزيّنيه بحبوب الحمص والبقدونس.





طريقة عمل حمص الشام:

المكونات لتحضير حمص الشام:

نصف كيلو حمص

كوب ونصف عصير طماطم

كمون

ملح

عصير ليمون

طريقة التحضير لعمل حمص الشام:

-ينقع الحمص فى ماء دافى لمدة ساعتين

_ ثم بعد ذلك يشطف بالماء ويوضع عليه ماء جديدة

-ثم يوضع عليه عصير الطماطم وعصير اليمون والكمون والملح

-ثم يوضع على النار ويترك حتى ينضج

طريقة عمل الحمص :

المقادير

2 كوب حمص مسلوق

1/2 كوب زيت

10 ملعقة كبيرة ماء لسلق الحمص

1/2 عصير ليمون حامض

ملح حسب الذوق

طريقة التحضير الحمص:

-توضع جميع المواد في الخلاط الكهربائي ويخلط جيدًا حتى يصبح ناعم.

-يسكب في صحن ويزين بالزيت.

طريقة عمل الحلبسة :

المقادير :



-ربع كيلو حمص الشام

-ثوم

-طماطم

-بصل

-ملح كمون شطة

- عصير

ليمون

الطريقة لعمل الحلبسة:

-ينقع الحمص لمده يوم بماء مغلية بها ثوم مفروم وبشر بصلةوبشر طماطم حتى يغلي.

-ثم يضاف الحمص ويغطي عليه حتي يتم النضج ثم يضاف ملح شطة كمون .

-ثم يوضع في الكاسات وعليه عصير ليمون ويقدم.