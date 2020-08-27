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أخبار العالم

إيران توافق على إتاحة موقعين مشبوهين لمفتشي الطاقة الذرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، موافقتها على إتاحة موقعين نوويين مشبوهين لمفتشي الوكالة الدولية، وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت الوكالة الدولية وإيران الاتفاق على دخول الموقعين النوويين المشبوهين في بيان رسمي تزامن مع وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةن رفاييل جروسي إلى مكتب الرئيس الإيراني، في ختام مشاورات مكثفة حول قيام الوكالة بعمليات التفتيش ومراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن التلفزيون الرسمي قوله إن روحاني قال لمدير الوكالة الدولية: "مثلما كانت الحال من قبل؛ إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".


وتأتي موافقة طهران على طلب تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر للدخول إلى موقعين نوويين مشبوهين، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة بهدف منع رفع حظر السلاح عن إيران المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

ونص البيان المشترك على أن "إيران تمنح بشكل طوعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أنه "جرى التوافق على تواريخ دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق"، من دون تحديد المواعيد التي يبدأ فيها مفتشو الوكالة أخذ عينات للتحقق من طبيعة الأنشطة الإيرانية.

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