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مرأة

لا تشعرى بالجوع.. أطعمة تحرق الدهون وتسد الشهية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

دهون البطن العنيدة مشكلة يعانى منها الكثيرين يمكنك التخلص منها بأطعمه سريعه من مطبخك تساعد على حرق الدهون والتخلص من دهون البطن العنيدة إليك أطعمة 
 يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائى وستدهشين بالنتيجة

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- البصل والثوم

البصل والثوم يحفزان هرمون الشبع  يساعدان في خفض ضغط الدم والكوليسترول ومستويات الأنسولين

-. الأفوكادو

هل تعلم أن تناول الأفوكادو يمكن أن يبقيك ممتلئًا  يمكن استخدام الأفوكادو في العديد من الوصفات كما تساعد هذه الفاكهة يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين لمساعدتك في الحفاظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة وجسمك في وضع حرق الدهون.

-. البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول في الدم فهو غني بالبروتينات والدهون ، ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول

 أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون البيض على الافطار 
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