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اقتصاد

أمين عام أوبك: دول المنظمة حريصة على استخدام أحدث تقنيات تحسين الكفاءة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك / أن هناك حرصا من دول المنظمة على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة وفعالية عمليات صناعة النفط إلى جانب مراعاة الأبعاد البيئية.

وقال باركيندو - في تصريحات اليوم الخميس - أن دول أوبك تراجع وتحلل باستمرار أحدث التقنيات الناشئة في الصناعة وتأثيراتها على مختلف القطاعات، بما في ذلك سلسلة التوريد، مشيرا الى أن هذه التقنيات تغيرت كثيرًا ونتوقع المزيد في المستقبل .

وأضاف باركيندو أن أمانة أوبك سوف تنظم ورشة العمل الثانية حول الطاقة وتكنولوجيا المعلومات يوم 21 سبتمبر المقبل – عبر تقنية الفيديو – لافتا الى أن الهدف منها هو مناقشة وتبادل المعلومات حول عدد من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الطاقة والابتكار إضافة إلى الرقمنة في قطاع الطاقة والأمن السيبراني.

ولفت باركيندو إلى مشاركة عدد من خبراء الصناعة فى ورشة العمل من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية والشركات العالمية الرائدة.

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