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تعليم

في آخر أيام المرحلة الأولى.. الهدوء يسيطر على معامل تنسيق «هندسة عين شمس»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:30 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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حسام الفقي
 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً الخميس الموافق 27 /8 /2020.

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وقالت خديجة الصادق، مدير مكتب تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" إن إقبال الطلاب في اليوم الأخير من المرحلة الأولى  ضعيفا بينما التزم جميع العاملين في الكلية بالإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، حيث وفرت الكلية 110 أجهزة لطلاب في المعامل، والتزام الجميع بالتباعد.

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وشهدت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة عين شمس،  تشديدات من قبل إدارة الجامعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية ، بينما التزم الطلاب والمشرفين على المعامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ووفرت الكلية مواد التعقيم للطلاب، كما حرصت على قياس الحرارة وتوفير البوابات الإلكترونية عند الدخول.


جدير بالذكر أنه بدأ 149685 طالبا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 اليوم، السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق، والتي تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.


وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.


وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، إن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25% من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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