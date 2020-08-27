AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. الجمهور يطارد شيرين رضا.. سعاد حسني في العرض الاول لفيلم الكرنك "شاهد".. نجوم أعلنوا تعرضهم للتحرش

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:


كشف عدد كبير من النجوم عن تعرضهم للتحرش، تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة فى الآونة الأخيرة، سواء بالسيدات أو بالرجال، وكان آخر تلك الوقائع هي واقعة طبيب الأسنان الشهير والفنان تميم يونس، ونستعرض لكم أبرز النجوم الذين أكدوا تعرضهم للتحرش من خلال التقرير التالي:


إنطلق تصوير مسلسل "تحقيق" الذي اختيرت لبطولته الفنانة هدى المفتي، ويشارك فيه كلا من أحمد مالك وخالد أنور وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.


مازحت الفنانة شيماء سيف النجمة دينا الشربيني بعد كليب اماكن السهر، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر  حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


نشرت الصفحة الرسمية للمنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي صورا خاصة ونادرة للعرض الأول لفيلم " الكرنك"  في سينما ريفولي عام ١٩٧٦


تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة برفقة ابنتها نور.


احتفل أمس الممثل ​ماكولي كولكين​ بعيد ميلاده  الذي عرف في صغره ببطل سلسلة أفلام Home Alone ، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مشيرًا إلى أنه يشعر أنه بدأ يعيش أزمة منتصف العمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا من كام سنة.. كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من طفولته

بعد عرض توأم روحى.. حسن الرداد يشاهد الفيلم مع الجمهور | شاهد

355 ألف جنيه.. إيرادات فيلم توأم روحي أمس

كريم فهمي يعلن عن موعد عرض فيلم «علي بابا» علي التليفزيون لأول مرة

ترشيحاتنا

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

20 سبتمبر استئناف الحبس والغرامة لـ سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد

قتل ابنتيه بدم بارد وهرب 12 سنة.. القصة الكاملة للقبض على المصري ياسر عبدالفتاح في أمريكا

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

علاج السكر بالأعشاب.. 8 أكواب سحرية تحميك من المخاطر