أخبار الفن.. الجمهور يطارد شيرين رضا.. سعاد حسني في العرض الاول لفيلم الكرنك "شاهد".. نجوم أعلنوا تعرضهم للتحرش

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:
كشف عدد كبير من النجوم عن تعرضهم للتحرش، تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة فى الآونة الأخيرة، سواء بالسيدات أو بالرجال، وكان آخر تلك الوقائع هي واقعة طبيب الأسنان الشهير والفنان تميم يونس، ونستعرض لكم أبرز النجوم الذين أكدوا تعرضهم للتحرش من خلال التقرير التالي:
إنطلق تصوير مسلسل "تحقيق" الذي اختيرت لبطولته الفنانة هدى المفتي، ويشارك فيه كلا من أحمد مالك وخالد أنور وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.
مازحت الفنانة شيماء سيف النجمة دينا الشربيني بعد كليب اماكن السهر، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.
نشرت الصفحة الرسمية للمنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي صورا خاصة ونادرة للعرض الأول لفيلم " الكرنك" في سينما ريفولي عام ١٩٧٦
تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة برفقة ابنتها نور.
احتفل أمس الممثل ماكولي كولكين بعيد ميلاده الذي عرف في صغره ببطل سلسلة أفلام Home Alone ، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مشيرًا إلى أنه يشعر أنه بدأ يعيش أزمة منتصف العمر.