أخبار الفن.. الجمهور يطارد شيرين رضا.. سعاد حسني في العرض الاول لفيلم الكرنك "شاهد".. نجوم أعلنوا تعرضهم للتحرش

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

كشف عدد كبير من النجوم عن تعرضهم للتحرش، تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة فى الآونة الأخيرة، سواء بالسيدات أو بالرجال، وكان آخر تلك الوقائع هي واقعة طبيب الأسنان الشهير والفنان تميم يونس، ونستعرض لكم أبرز النجوم الذين أكدوا تعرضهم للتحرش من خلال التقرير التالي:



