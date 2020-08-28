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أخبار العالم

لأول مرة.. لقطات مصورة تكشف مواد مجهولة داخل العنبر 12 بمرفأ بيروت قبل انفجاره.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت وسائل إعلام لبنانية أمس الخميس لقطات مصورة تعرض لأول مرة وتكشف المحتويات والشكل الداخلي للعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبيل الانفجار.

وأظهرت الصور التي عرضتها شبكة "إم.تي.في" اللبنانية، تكدس أكياس معبأة بمحتويات غير معروف ماهيتها، ومجموعة من الصناديق، إلى جانب حاوية ضخمة مغلقة.

وهز الانفجار العنيف العاصمة بيروت، مطلع الشهر الجاري، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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