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أخبار العالم

سماع دوي انفجارات في مدينة طرابلس اللبنانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:53 ص
تفجير - صورة ارشيفية
تفجير - صورة ارشيفية
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محمود نوفل
كشفت صفحة موقع لبنان 24 علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" عن سماع أصوات انفجارات في إرجاء مدينة طرابلس اللبنانية وضواحيها.

وذكرت الصفحة الرسمية لموقع لنبان 24 على " تويتر " أنه تبين أنها تفجير ذخائر من قبل الجيش في حقل رماية تربل.

ويُشار إلى أن الأيام الماضية كانت شهدت انفجارا جديدا بعد تفجيرات مرفأ بيروت حيث سُمع دوي انفجار ضخم في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير بجبل لبنان.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني، تسبب الانفجار، الذي وقع تحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، عن رئيس بلدية برجا، ريمون حمية، قوله : "أنه لا خسائر بشرية في الانفجار والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب".

يأتي ذلك بعد نحو أكثر من 20 يوما من وقوع انفجار مرفأ بيروت المدوي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

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