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رياضة

نيمار يحاول إقناع ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:12 م
نيمار وميسي
نيمار وميسي
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محمد السعيد
تواصل نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع زميله ليونيل ميسي لاعب برشلونة، من أجل محاولة إقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021. 

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن نميار اتصل بـ ميسي من أجل إقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن موافقة ميسي على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، أمر صعب، رغم علاقته الجيدة بـ نيمار دا سيلفا.

يذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، أبرز المهتمين بضم لونيل ميسي.

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