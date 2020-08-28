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تعليم

تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:38 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم

أعلن الدكتور اشرف عطية وكيل كلية الالسن لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ، عن شروط الإلتحاق بالدراسات العليا بكلية الألسن لهذا العام ٢١/٢٠



حيث اكد اوكيل كلية الالسن لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ان شروط الالتحاق بالدراسات العليا في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا المعلومات بنظام الساعات المعتمده لهذا العام تشترط على المتقدم ان يكون الطالب حاصلا علي ليسانس الالسن بتقدير عام جيد على الاقل او تقدير +c لنظام الساعات المعتمده او ان يكون حاصلا على ليسانس الالسن من اي كليه مناظرة لكلية الالسن ومعتمده من المجلس الاعلى للجامعات وبنفس التقدير. 




كما يشترط ان يكون الطالب قد درس لغتين اجنبيتين بخلاف اللغه العربية


واضاف ان الكلية تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على ليسانس معادل ومعترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات شرط حصولهم على تقدير عام جيد وبعد صدور الموافقات اللازمه مع ضرورة اخطار إدارة الوافدين


واشار إلى ا. د. أشرف ان القبول بالدراسات العليا يشترط اجتياز الطالب لامتحانات القبول التحريريه كما يشترط ان يكون الطالب حاصلا على شهادة toifl_icdl معا.

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