فيديو وانفوجراف.. أهم أنشطة وزارة الزراعة خلال الأسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٨ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





كما أعد المركز ملخص بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.









وشملت أهم الأنشطة التي تم إلقاء الضوء عليها: دعوة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمهندس عبد القادر تركادو وزير الزراعة والغابات السوداني والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية لزيارة مصر وتفعيل التعاون في المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار، فضلا عن ترأسه احدى لجان تقييم المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بهدف بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة.





وأشارت إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، قد شهدوا توزيع ارباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على عدد 300 مستفيد من اربع محافظات هى دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد طوبال أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشارا لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.





كذلك تم تسليط الضوء على اطلاق وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز للحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، حيث مستهدف تجميع 500 ألف طن، فضلا عن تنفيذ فريق عمل مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة، من قيادات الوزارة لزيارة ميدانية الى محافظتي المنيا وبني سويف، في اطار الزيارات الميدانية التي يقومون بها الى المحافظات المختلفة لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية .





وتضمنت الانشطة ايضا الانتهاء من إنشاء مزرعة سمكية بمحافظة جنوب سيناء مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه، والبدء في إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع، كذلك خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف زيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية وزيارة 200000 مزرعة لرصد أمراض الماشية، فضلا عن تنفيذ 6 قوافل بيطرية في قرى محافظة المنيا في إطار التوسع في استخدام التلقيح الصناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، وفحص وعلاج 5232 حيوان منهم 3121 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليا.



