مؤتمر علمى بجامعة حلوان عن الأنشطة الفضائية.. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم المؤتمر العلمى السابع تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للانشطة الفضائية هذا العام، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعي وعبر برنامج زووم لمن لا يتمكن من الحضور .





ويهدف المؤتمر إلى :





استعراض ودراسة الجوانب الاستراتيجية للانشطة الفضائية





دراسة وبيان دور وكالة الفضاء المصرية فى تحقيق اهداف مصر القومية





إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية والدولية فى مجال الأنشطة الفضائية





ومساندة الجهود الوطنية لريادة الفضاء



