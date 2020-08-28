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تعليم

مؤتمر علمى بجامعة حلوان عن الأنشطة الفضائية.. تفاصيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:13 م
وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
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كريم ناصر
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم المؤتمر العلمى السابع تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للانشطة الفضائية هذا العام، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعي وعبر برنامج زووم لمن لا يتمكن من الحضور .

ويهدف المؤتمر إلى : 

استعراض ودراسة الجوانب الاستراتيجية للانشطة الفضائية

دراسة وبيان دور وكالة الفضاء المصرية فى تحقيق اهداف مصر القومية  

إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية والدولية فى مجال الأنشطة الفضائية 

ومساندة الجهود الوطنية لريادة الفضاء

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور منها:  استراتيجيات الفضاء، ووكالة الفضاء المصرية ودورها فى تحقيق اهداف مصر القومية، بالاضافة إلى القواعد القانونية الدولية المنظمة للانشطة الفضائية، والقواعد المنظمة لأنشطة الفضاء الوطنية، ومناقشة قواعد القانون العام والأنشطة الفضائية، إلى جانب المحور المدنى والاجتماعى، والمحور الاقتصادي، والنظام القانونى لعقود التصنيع والاطلاق والبث بالأقمار الصناعية، كذلك مناقشة إدارة المخاطر المصاحبة للأنشطة الفضائية.
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