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محافظات

أداء صلاة الجمعة بأكثر من 1200 مسجد بأسوان| والمحافظ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
وسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  ضرورة الإستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.

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وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعى وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة.

وأشار الدكتور محمد عزت إلى أنه فى حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.
أداء صلاة الجمعة بأكثر من 1200 مسجد بأسوان| والمحافظ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور
أداء صلاة الجمعة بأكثر من 1200 مسجد بأسوان| والمحافظ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور
أداء صلاة الجمعة بأكثر من 1200 مسجد بأسوان| والمحافظ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور
أداء صلاة الجمعة بأكثر من 1200 مسجد بأسوان| والمحافظ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور
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