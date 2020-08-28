بالسلفي.. المصلون يوثقون أول صلاة جمعة منذ كورونا

وثق أهالى مدينة الغردقة أول صلاة جمعة داخل المساجد بالصور السيلفى من أمام المساجد عقب إنتهاء صلاة الجمعة وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت مساجد البحر الأحمر إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا المستجد.

كانت أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استعدادها الكامل لاستقبال المصليين لأداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الجامعة بالمحافظة طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن جميع المساجد الكبرى الجامعة التى تم تحديدها جاهزة لاستقبال المصليين غدًا لإقامة أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب ظهور جائحة كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أنه تم تحديد 100 مسجدًا بمدينة الغردقة، و26 مسجدًا بمدينة رأس غارب، و34 مسجدًا بمدينة سفاجا، و27 مسجدًا بمدينة القصير،و 11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و36 مسجدًا في مدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر، وذلك لإستقبال المصليين غدًا لإقامة صلاة الجمعة ليصبح عدد المساجد التى سيتم فتحها غدًا لاستقبال المصليين 234 مسجدًا على مستوى المحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف.