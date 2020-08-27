فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة في الغردقة .. اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى، اليوم الخميس، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية،





وكشف مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار عن مناطق عمارات صن رايز بمنطقة أبو عشرة وهم عمارات 5، 6، 7، 8، وكذلك امتداد عمارات 2 أباظة.





وسيتم قطع الكهرباء أيضًا عن مناطق سيزو مول بالطريق الدائرى، الكمين الجنوبي، والكيلو 9، والدولفين، وسهل حشيش، وذلك غدًا الخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.





من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.





كما أكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة خاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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