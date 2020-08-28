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ديني

إذا ذكر على قليل كثره.. خطيب المسجد النبوي: رددوا هذا الاسم عند الضيق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:34 م
إذا ذكر على قليل
إذا ذكر على قليل كثره.. خطيب المسجد النبوي
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أمل فوزي
قال الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه لا حياة للقلوب ولا فرح ولا سرور ولا نعيم ولا أنس إلا في معرفة الله ، المعرفة التي تحقق رقيا في منازل التعبد والتذلل والمحبة .

وأوضح «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن إسم «الله » يعد أبر أسمائه سبحانه وأجمعها ، فالله أعظم اسم وأجل مسمى ، ملأ جلاله السماوات وما فيهن ، وأحاطت عظمته الأرض وما عليها وما تحتها ، ومن فيها ، والعلم بالله أصل كل علم ، بل أجل معلوم وأكبره .

واستشهد بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة »، لافتًا إلى أن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه ، وإذا أحبه أنس بذكره واشتاق إليه وإلى لقائه ، وعلى قدر معرفة الرب يكون تعظيم الله وإجلاله.

وأضاف أن  اسم الله إذا ذكر على قليل كثره ، وإذا ذكر عند خوف أزاله ، وعند كرب نفسه ، وعند هم وغم فرجه ، وعند ضيق وسعه ، من عرف الله يستحي من ربه أن يجده حيث نهاه ، وأن يفقده حيث أمره ، لأنه يتذكر جلال الله وهو القائل : «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ [217] الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ [218] وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [219] » من سورة الشعراء.

وأشار إلى أن مراتب الناس في العبودية بقدر ما ينقدح في نفوسهم من معرفة الله، كما تتفاوت أحوال الناس في الصلاة بقدر استحضارهم معاني معرفة الرب ، معرفة الله تجعل العبد يستحضر معية الله في كل أحواله ، فيطمئن قلبه وتسكن نفسه ، ويتوكل عليه صدقا ، ويثق به حقا .

ودلل بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» الآية 28 من سورة الرعد، منوهًا بأن من عرف الله حقا سجد فالتذ في سجوده ، صلى فخشع في قيامه وقعوده ، وحلق في الملكوت متأملا متفكرا ولسانه يردد : " سبحان الله ، الحمد لله ، الله أكبر ، لا إله إلا الله " .

 

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