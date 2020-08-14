خطيب المسجد النبوي: الدين وفاء الحقوق للخالق والمخلوق.. فيديو

قال الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف ، إن الدين وفاء الحقوق للخالق والمخلوق، وأن العصمة بالإسلام والحساب على الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وأن النهي يجتنب.





خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ، أن الأمر يطلب وأن الهلكة في كثرة المسائل، والاختلاف على الدلائل، قائلًا: دعوا الريب واجتبوا الغضب، واتركوا ما لا يعينكم في دنياكم ولا أخراكم، وأحسنوا في كل شيء واتقوا الله حيثما كنتم، واحفظوا الله يحفظكم واسألوه يجبكم، واستعينوا بالله العلي القدير. وأوضح «بن حميد» خلالأن الأمر يطلب وأن الهلكة في كثرة المسائل، والاختلاف على الدلائل، قائلًا: دعوا الريب واجتبوا الغضب، واتركوا ما لا يعينكم في دنياكم ولا أخراكم، وأحسنوا في كل شيء واتقوا الله حيثما كنتم، واحفظوا الله يحفظكم واسألوه يجبكم، واستعينوا بالله العلي القدير.





وتابع: واعلموا أن الحوادث مقادير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا، وأن من صنع ما شاء فقد نزع لحاء الحياء ، وقد رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام ، وتطهر وذكر وصلى وتصدق وصبر ، وتلا القرآن ، أنار قلبه وأضاء دربه وأعتق نفسه وأرضى ربه .





وأضاف: فما هي إلا أعمال تحصى فتوفى ، وعليكم بالسنن الواضحات وإياكم والمحدثات، ناصحًا: واعلموا أن قبول الأعمال وكمالها بالنية ، ولكل امرئ من الأجر ما نوى ، وميزان صواب الأعمال ما كان عليه أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأكد أن دينكم إسلام ظاهر وإيمان باطن ، وإحسان وهو غاية ، بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن ذاك فاعلم بأن الله يراك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الأرحام مجمع الخلق ، ونفخة الملك وفصل المقادير ، وأن الحدود ظواهر والمشتبهات مخاطر ، والمحرمات فواقر ، وأن سداد اللسان وصلاح الأركان بسر مكنون الجنان.