AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد النبوي: الليالي والأيام خزائن للأعمال.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:26 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: الليالي والأيام خزائن للأعمال
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن الليالي والأيام خزائن للأعمال، ومراحل للأعمار، تبلي الجديد، وتقرب البعيد، أيامٌ تمرّ.

 اقرأ يضًا..
وأوضح «القاسم» خلال  خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن أيام تمضي، وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر، وهذا صحيح وآخر سقيم، والكل إلى الله يسير، فقال –صلى الله عليه وسلم- : «كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها» رواه مسلم.

وأضاف أن نصيب الإنسان من الدنيا عُمرُه، فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإذا أساء اغتنامه وأكثر المعاصي والسيئات بارت بضاعته وخسر النيا والآخرة، منوهًا بأن تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الغِزار.

واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ».

ونبه إلى أن هناك نعمتين إن لم يغتنمها المرء فهو خاسر وسيندم عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم :«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» رواه البخاري ، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت بالليل والنهار والفجر والصبح والعصر والضحى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. صور أول صلاة جمعة من المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: الله يضع الأشياء منازلها اللائقة في خلقه

خطيب المسجد النبوي: من نوى الحج وحبسه العذر كتب له الأجر.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: نتطلع إلى عفو الله فى مواسم الطاعات

خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

خطيب المسجد النبوي: عفو الله يفتح لك 14 بابا لتكفير ذنوبك

ترشيحاتنا

نمبر ون.. عبير صبرى تنشر صورة برفقه محمد رمضان

الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

مات فجأة.. قصة رحيل حسن الأسمر المأساوية في ذكراه

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

الرئيس اللبناني: تورط جهات خارجية في انفجار بيروت محتمل

خطيب المسجد النبوي: نعمتان من لم يغتنمهما خسر ويندم أشد الندم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور