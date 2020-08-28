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الإفتاء: الجماعات الإرهابية حاولت زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:51 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن زيادة أعداد الفتاوى هذا العام عن العام السابق دليل على الثقة بين السائلين ودار الإفتاء.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الجماعات الإرهابية عملت خلال فترة طويلة على زعزعة الثقة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، معقبا: "دار الإفتاء مؤسسة من مؤسسات الدولة ونالها نصيب مما فعلته الجماعات الإرهابية".

وأكد مفتى الديار المصرية، أن إقبال المواطنين على دار الإفتاء أمر إيجابي وليس سلبيا، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يحب التدين الكامل.
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