تعالى وانا ابنيلك.. السيسي للمخالفين: أنتم الأعداء مش الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب أصبح هو عدو بلده وليس الأعداء، وإن ما نفعله هو أخطر ما يكون، مضيفا: "أنا بتعذب وبتقطع كل يوم بسبب مخالفات البناء ديه" .









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "إحنا أعداء البلد ديه مش الإرهاب بس"، مشيرًا إلى أن من يريد البناء عليه التوجه للدولة.









وتابع: "خليني أنظملك وابنيلك انا واخطط لك الأرض واقولك تبني ازاي"، منوهًا إلى أن من يريد البناء يجب عليه ألا يفعل هذا من تلقاء نفسه.









ووجه رسالة للمحافظين بأن من لا يستطيع أن يقوم بدوره تجاه الدولة عليه التوجه باستقالته لأنه لا يستطيع تحمل تلك المسئولية، مضيفا: "أنا هقدر وهوافق على استقالتكم واللي بعمله ده محدش بيقوله في العالم".