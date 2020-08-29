AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في 50 قرية بـ6 محافظات.. تفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:06 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
آية الجارحي
اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتمادات تبلغ نحو 500 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن الوزارة إنه من المقرر تنفيذ المشروع  في 6 محافظات هى أسيوط، والأقصر، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا.

اقرأ ايضا:
مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تخرج للنور في أسيوط.. وضع حجر أساس إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالطوابية.. واستمرار العمل في تطوير معيشة أهالي 60 قرية

واشارت تقارير متابعة الموقف التنفيذي للمشروع تكشف عن الانتهاء من تأهيل وتبطين 188 كم خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.

وأكدت  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021.


واشارت  إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليار م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".. محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات بعض المدارس بـ "درنكه والزاوية"

حياة كريمة.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس وحدة أولاد ابراهيم الصحية بـ6 ملايين جنيه

بتكلفة 10 ملايين و790 ألف جنيه .. محافظ أسيوط يضع حجر أساس وحدتين صحيتين

تنفيذا للتكليفات الرئاسية.. طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ ٣٨٣ عملية لتأهيل الترع

مشروع كله خير.. تأهيل الترع يواجه البطالة ويعظم الاستفادة من المياه ويحسن البيئة.. الحكومة تخصص ٨.٤ مليار جنيه لتنفيذ ٣٨٣ عملية بطول ٢٩٠٠ كم فى 19 محافظة

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي الطوابية

ترشيحاتنا

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

أول تعليق من السودان على أنباء قطع المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا

مصرع 7 أطفال داخل ملعب كرة قدم صعقا بالكهرباء

دينا الشربيني تتعرض للهجوم بسبب صورتها مع عمرو دياب

حقوق الزوجة عند الخلع.. 5 ممتلكات تتنازل عنها للزوج شرعا وقانونا

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها