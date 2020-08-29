جمهوره حماه .. مواقف الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق في صالح النادي الأهلي

تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي "الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في اندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيره والإعلامي سيف زاهر بعد انتقاده القلعة الحمراء عقب الهزيمة.





ولم يقصد الإعلامي سيف زاهر انتقاد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كما روج البعض بل اعتمد توضيح الرؤية لرئاسة النادي الأهلي كما يفعل في مسيرته اليومية في مجال الإعلام الرياضي .





وعلى الرغم من انتقاد كثيرين من جماهير النادي الأهلي للإعلامي سيف زاهر عقب تصريحاته إلا أنه أول من تحدث عن أهمية جماهير المارد الأحمر خصوصا عقب رحيل رمضان صبحي خلال الفترة الحالية.





وفيما يلي يرصد موقع صدي البلد الاخباري، أبرز محطات الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق في مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والتي جاءت كالتالي:





سيف زاهر عقب رحيل رمضان صبحي : جمهور الأهلي هو المدافع الأول.





قال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس ": جمهور الأهلي هو المدافع الأول عن القلعة والمساند الأول لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب والأهلي لم يتأثر برحيل اللاعبين .





سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور





وجه الإعلامي سيف زاهر التحية والشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس بعدما قدموا للاعب حسام عاشور مزايا لم تعرض من قبل على نجوم كبار قدموا الكثير للنادي الأهلي أضعاف ما قدمه عاشور.





وأكد سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي ظهر اليوم أنه يتحدث اليوم كإعلامي رغم إنتمائه للأهلي فان الحقيقة التي لا تحتاج تأويل ان المال هو المحرك الأساسي بالنسبة لحسام عاشور وفي حديثه أمس لم يقل جملة صحيحة أو حصلت فمجلس الاهلي عامل عاشور بشكل خاص وقدم له مالم يقدمه لأحد في تاريخ النادي.





وأضاف أنه مدين بالإعتذار لجمهور النادي الأهلي بعدما خرج في وقت من الاوقات وتحدث بلهجة قاسية ضدهم بسبب حسام عاشور.









وأكد أن جمهور الأهلي جمهور كبير وعظيم وفاهم وانه لم يكن يدرك أن لاعب يبيع تاريخه وناديه بالفلوس، مشددا على ان الكلمة تقيله لكنها الحقيقة الواضحة أن حسام عاشور باع ناديه وجمهوره بالفلوس وهو لم يسع إلا لجني المال.





ووجه زاهر حديثه للاعب، قائلا: "تاريخك راح ورصيدك راح تاريخك في الملاعب مبيتحسبش بالاهداف وبالانتماء والعطاء لكن بيتحسب بالالتزام والاخلاقيات وحب الكيان مبيتحسبش بالفلوس".





ووجه زاهر نصيحة لحسام عاشور في ختام حديثه "لتقل خيرا او لتصمت وافضل لك السكوت.





سيف زاهر مهاجما حسام عاشور: باع تاريخه مع الأهلي مقابل المال





هاجم الإعلامي سيف زاهر ، حسام عاشور قائد الأهلي السابق، بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها مجلس إدارة النادي الأحمر.





وقال عضو اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، الأربعاء: "عاشور باع تاريخه بالمال، وقرر مهاجمة الأهلي ومجلس إدارته بعد أن وجد مصلحته في مكان آخر".





وأضاف: "تاريخ اللاعب يحسب بالالتزام والأخلاقيات، لكن عاشور لا يفكر سوى في الأموال بدليل أنه طلب من محمود الخطيب الحصول على 20 مليون جنيه في عامين حتى لو بدون مشاركة في المباريات.









وأضاف: "مجلس الأهلي مظلوم بشدة في أزمة عاشور بعد أن قدم عروضا كبيرة للاعب من أجل الاعتزال لم يقدمها حتى لعماد متعب رغم رغبة الأخير في تنظيم مباراة اعتزال له".





سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًّا عن جدّ لكن بعيدا عن الشاشة.. فيديو





قال الإعلامى سيف زاهر، إنه من عشاق ومشجعى النادي الأهلي من خلف الشاشة هو وأسرته أهلاوية أبًا عن جد، و يعشق المارد الأحمر وينتمي له، لكن أمام الشاشة فهو يسعى للحياد دون منح طرف أفضلية على الآخر.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" على شاشة "أون تايم سبورتس" :" رغم انتمائي وعشقي للنادى الأهلى إلا إني دائمًا أظهر بثوب الحيادية على الشاشة، والاختلاف فى الانتماءات دائمًا أمر صحى، دون أن يسبب أزمات بين الأطراف".





وجاءت تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ، تزامنا مع انطلاق قناة النادي الأهلي فى ثوبها الجديد، وبدوره قدم سيف التهئنة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين بالقناة.









ويحرص الإعلامي سيف زاهر عن مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء منذ ظهوره في المجال الإعلامي الرياضي ومساندة كافة الأندية المصرية وأبراز كافة المجهودات دون التفرقة.





ابراهيم فايق يساند مجلس الأهلي وجماهيره





يحرص الإعلامي إبراهيم فايق بصفة مستمرة على مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وتدعيم اللاعبين في كافة الأمور.









وأكد الإعلامي إبراهيم فايق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أهمية جماهير النادي الأهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر في كافة الهجمات التي يتعرضون لها عقب الهزيمة في إحدى المباريات.





ولكن أعلن الإعلامي إبراهيم فايق في بيان رسمي له إنه قام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم بلاغات رسمية ضد جميع من تجاوز في حقه مشيرا إلي تعرضه لحمله تشهير وسب وقذف طالته هو وأفراد أسرته.