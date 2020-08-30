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سيارات

حقيقة ركن السيارة في الشمس لـ قتل فيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:00 ص
حقيقة ركن السيارة
حقيقة ركن السيارة في الشمس لـ قتل فيروس كورونا
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اشرف عطية
انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 خلال هذه الفترة، وقلت معها أيضا أعداد الوفيات الجديدة، ويقوم بعض الأشخاص هذه الفترة بتصرف قد يبدو غريبا بعض الشيء، بالنسبة للسائقين؛ للوقاية من الإصابة بالفيروس. 

ويترك بعض السائقين سياراتهم في الشمس؛ ليتم القضاء علي فيروس كورونا في السيارة ، واثبتت الدراسات بالفعل أن هذا التصرف يقتل الفيروسات، خصوصا كورونا.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة لجامعة جورجيا، أن ركن السيارة في الشمس؛ يكون له تأثيرا كبيرا في قتل الفيروسات، خصوصا فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

وأثبتت الدراسة أن شعاع الشمس في الأيام الحارة يقتل الكائنات متعددة الخلايا، و يقوم ايضا بقتل فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

ونوهت إلى أنه عندما تكون درجة الحرارة 35 فأنها ترتفع داخل السيارة إلى45 درجة مئوية خلال ساعة، وعندما تكون درجة الحرارة 40؛ تصل داخل السيارة الي 50 درجة مئوية، وهذه الحرارة العالية تقتل الفيروسات خصوصا فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

وكما عرفنا من قبل أن  فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 يعيش على البلاستيك لمدة ثلاثة أيام في درجات حرارة قليلة فأنة ايضا يموت عند درجة حرارة 50 في وقت قصير .
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