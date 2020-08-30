تليجرام وزوم ومسابقات.. تفاصيل أول يوم دراسة في السعودية

استقبلت مدارس المملكة العربية السعودية صباح اليوم، ما يقرب نحو 6 ملايين طالب وطالبة فى أول يوم فى العام الدراسي "افتراضيًا"، بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة التعليم أتمت كافة التجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الفنية والإدارية لعمليات التعليم عن بعد، عبر "منصة مدرستي" التي ستتيح للطلاب الحصول على جدول حصصهم الدراسية، وشرح موادها والتفاعل مع الطلاب والمعلمين إلكترونيًا، بالإضافة لقنوات عين الفضائية.

وكانت وزارة التعليم في السعودية، قد أعلنت آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينة أن الدراسة ستكون عن بعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مؤكدة أنه سيتم تقييم الوضع العام وآلية الدراسة بعد انقضاء الأسابيع الخمسة الأولى، أو قبل انتهائها.





وحول مزيد من تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها وزارة التعليم داخل مدارس المملكة فى ظل جائحة كورونا، قال سامر العثمان، وكيل إحدى مدارس المملكة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أنه تم عمل منصات تعليمية بتجهيز قنوات تليجرام وزوم وعروض أون لاين من داخل المدارس ، كما تم عمل جدول لحضور الطلاب للمدرسة بمعدل يوم واحد على الأقل لكل صف دراسي محددة بالتوقيتات المناسبة ويهدف إلى تذليل الصعوبات للطلاب الذين لم يفهموا بعض الدروس ليقوم المعلم بشرحها لهم والحضور ليس إجباريا مع الأخذ بعين الاعتبار للتباعد بين الطلاب حيث يقوم المرشد الطلابي والمرشد الصحي بمتابعتهم خلال تواجدهم في المدرسة.

ولفت "العثمان"، إلى أن المدارس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بتعقيم المدارس ووضع قفازات وكمامات ومعقمات داخل المدارس عند استقبال اي ولي أمر، بالإضافة إلى تزويد كل حارس بميزان قياس الحرارة قبل السماح له بالدخول.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تحضير يومي للطلاب عبر منصة "مدرستى"، محذرًا من غياب الطلاب لتأثيره على التحصيل العلمى للطالب.