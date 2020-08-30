وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقاهرة الجديدة

تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الأحد، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020/2019، وذلك بمقر مدرسة "القاهرة الرسمية لغات" بالقاهرة الجديدة.
وكان في استقبال وزير التعليم؛ محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وحرص الدكتور طارق شوقي على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.
كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات اليوم، الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط، حيث يبدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.
اقرأ أيضا |
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.
وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.