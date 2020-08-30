الناس راضية على أدائنا.. الإسكان تعلن التقدم لوحدات بـ 4 محافظات بتقسيط 20 سنة

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن ميسوري الدخل ممن لديهم رغبة في تملك قطعة أرض لبناء فيلا أو منزل خاص به على طرازه الخاص، أو مشروع استثماري أو ما شابه ذلك، تقوم الدولة بتشجيعه.









وأضاف عمرو خطاب، خلال حواره في برنامج "صباحك مصر"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن الدولة تطرح إعلانات مختلفة لتملك قطع أراضٍ وغيرها، وكان آخر تفاصيل الإعلان الـ 13، وكان في 10 محافظات، 2 منهم سياحيتين و8 محافظات في الصعيد.









وأوضح أن الدولة تهتم بجنوب البلاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الخميس الماضي كان نهاية التقديم على مشروع الإسكان المتوسط بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.









وأكد أن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين للتقديم على مشروعات الحكومة يعكس مدى رضا المواطنين عنها، معقبًا: "المواطن راضي"، موضحًا أن هناك إعلانا حاليا مفتوح في 4 محافظات مختلفة، منها القاهرة بمساحات تتراوح بين 110 و120 مترا، وهو إسكان متوسط تقسيط على 20 سنة.