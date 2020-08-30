مايا مرسى تستقبل نبيلة مكرم بمقر المجلس القومي للمرأة.. غدا

تستقبل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة غدا الاثنين ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية .
يذكر أن هذه الزيارة تأتي فى إطار سلسلة من الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج ولتعزيز إنتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبناءنا في الخارج على الاطلاع علي أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية علي أرض الوطن.