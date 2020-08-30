مايا مرسى تستقبل نبيلة مكرم بمقر المجلس القومي للمرأة.. غدا

تستقبل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة غدا الاثنين ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية .



