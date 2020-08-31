سيصل إلى 14 جنيها.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري 7 قروش خلال تعاملات أمس، الأحد، مقارنة بـ اسعار الدولار يوم الأحد الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمس وفقا لآخر التحديثات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع ، فيما كانت الأسعار الأحد الماضي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع مسجلة تراجع بنحو 7 قروش خلال أسبوع.





وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصادية، أن تشهد الفترة القادمة أداءً قويا للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 15.40 خلال الأيام القادمة .





وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بحلول 2021 سيصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 14 جنيها.





وعن سعر الدولار عالميا، قالت الخبيرة الاقتصادية، مازلنا نتوقع مزيدا من الضعف فلم يعد الدولار العملة الأقوى كما سبق، حيث شهد بعض التذبذبات أمام بعض العملات.





وتوقعت حنان رمسيس، تراجع سعر الدولار عالميا على المدى القصير من 15% إلى 20% تقريبا.