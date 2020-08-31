التمساحة يلا.. أشهر سيارة مرسيدس عند المصريين

على مدار سنوات طويلة ارتبط المصريون بالسيارة الألمانية مرسيدس، لما تتمع به من فخامة وراحة جعلت بينها وبين المصريين ثقة كبير، وذلك جعل المصريين يطلقون عليها العديد من الأسماء والألقاب الشعبية.



ومن أشهر موديلات المرسيدس هي "التمساحة" أو مرسيدس S280، ويعتبر هذا الموديل من أكثر الموديلات شهرة في فترة الثمانينات، وكانت السيارة المفضلة لجميع الشخصيات.



ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ظهرت السيارة في أغلب الأفلام السينمائية ، والمسلسلات أشهرها مسلسل "الرايا البيضا".



تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيك ، المحرك 2200 سي سي إلى 2800، أما سرعة السيارة نوع السيارة سيدان والمنشأ ألماني.



يذكر أن تسببت جائحة كورونا في تراجع مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس الشهر الماضي



وأكدت مجموعة "دايملر" أن الشركة المملوكة لها مرسيدس بنز قامت ببيع 185 ألفا و836 سيارة في يوليو الماضي متراجعة 2% على أساس سنوي.



وقالت الشركة ان إجمالي مبيعات سياراتها تراجع بنسبة 16.2% في الأشهر السبعة الأولى في هذا العام مقارنة بعام 2019.



