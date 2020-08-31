بعد حجزها 24 ساعة| تفاصيل التحقيق مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

أمرت نيابة النزهة، حجز سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى 24 ساعة لحين الانتهاء من دفع كفالة 2000 جنيه المقررة لها لإخلاء سبيلها.





كما أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الاسطوانة المدمجة فى التحقيقات.





وأشارت التحقيقات ان السيدة التى تعدت على ضابط الشرطة داخل محكمة مصر الجديدة، تدعى نهى الامام السيد.





ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة سب وقذف الضابط أثناء تأدية عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظا مسيئا:" زبالة ".





وكان ضابط شرطة برتبة مقدم أثناء قيامه بتأدية عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة إلا في حال ارتداء كمامة مما أثار غضب السيدة فوجهت له السب، وخلعت كتافة رتبته الميرى.