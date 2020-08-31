دراسة: 3 عادات صحية تحميك من الأمراض طول العمر

كشفت دراسة علمية جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين بـ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن وجود 3 عادات صحية تجعلك تتمتع بصحة بعيدا عن الأمراض.







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وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بان هناك 3 عادات صحية قائمة على دراسات علمية، يمكنها ان تعمل على تحسين صحتك من الأمراض ، وفقا لما جاء في موقع CNN، وتشمل:





١- ممارسة التمارين بانتظام :





بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن ممارسة الرياضة تحتل مرتبة عالية ضمن قائمة الأنشطة الخاصة بها؛ حيث إن هناك عددا قليلا من خيارات نمط الحياة التي تتمتع بتأثير كبير على صحتك، مثل النشاط البدني.





كما تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن "الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة تقريبًا في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 33% للوفاة لجميع الأسباب من أولئك غير النشطين بدنيًا.





ويعني ذلك أنه إذا استيقظت وتحركت لمدة 22 دقيقة كل يوم من أيام الأسبوع، فإنك تقلل من خطر الوفاة بمقدار الثلث، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أثبت أن التمارين، ومن بينها المشي بوتيرة معتدلة، تحسن من الوظيفة الإدراكية، وتساعدك على التحكم في وزنك، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وبالطبع تقوية عظامك وعضلاتك.





وبعد الانتهاء من نشاط بدني لمدة 30 دقيقة، ستشعر بقلق أقل، ضغط دم أقل، حساسية أكثر للأنسولين وستنام بشكل أفضل في تلك الليلة، لذا يوصى بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا، مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، ولعب كرة المضرب، والتمارين الرياضية المائية.





وفي غضون بضعة أشهر من ممارسة التمارين الرياضية ، ستلاحظ تحسنًا في ضغط الدم، ووظائف القلب، والرئة، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق، ومرض السكري من النوع 2، وسرطان المثانة والثدي، والقولون، والكلى، والرئة، والمعدة، وتقليل التوتر، وتحسين النوم، والحصول على حياة جنسية أفضل.





٢- تناول نظام غذائي نباتي :





يعد الحفاظ على وزن صحي ، الذي يحدده الأطباء على أنه مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9، طريقة رئيسية أخرى للبقاء بصحة جيدة وتقليل خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض والحالات.





وهناك الكثير من الأنظمة الغذائية الممتازة لمساعدتك على فقدان وزنك والتحكم فيه، مثل نظام داش "DASH" الغذائي، والذي يساعد في خفض أو التحكم في ارتفاع ضغط الدم، ونظام مايند "MIND" الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط، الذي يركز على الغذاء إبطاء التدهور المعرفي، ونظام المرونة، وهو نظام غذائي المرن الذي يجمع بين الوجبات المرنة والنباتية.





وأظهرت الدراسات أن وجبات الطعام من منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسكر، وارتفاع الكوليسترول، والسكتة الدماغية، والخرف وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي.





كما تم ربط اتباع نظام البحر المتوسط بعظام أقوى، وقلب أكثر صحة، وحياة أطول. وبالطبع، فقدان الوزن، ويشترك هذا النظام الغذائي في عنصر أساسي مع باقي الأنظمة الغذائية المذكورة سابقًا وخصوصًا أنه نباتي، مما يعني أنك ستأكل الكثير من الفاكهة، والخضار، والحبوب، والمكسرات، والبذور.





ويعتمد نظام البحر المتوسط على جميع أنواع وألوان الخضار للحصول على أوسع نطاق من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية والألياف وطهيها، أو تحميصها، أو تزيينها بالأعشاب وقليل من زيت الزيتون البكر، مع إضافة الحبوب الكاملة والفاكهة إلى كل وجبة، ولكن استخدم المكسرات والبذور كمقبلات، أو كوجبة خفيفة صغيرة بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون.





ويشمل نظام البحر المتوسط تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء، والسكر، والدهون المشبعة، وفي المقابل يشمل تناول المزيد من الأسماك الغنية بالأوميغا 3، مرتين في الأسبوع، وإضافة زيت الزيتون.





ويعد السر الحقيقي لنجاح نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي في أنه أكثر من مجرد اتباع نظام غذائي، فهو بمثابة أسلوب حياة، مع التركيز الأكبر على التمرين، وتناول الطعام بعناية مع الأصدقاء والعائلة والتواصل الاجتماعي على الوجبات.





وقالت أخصائية التغذية في أتلانتا رهف البوشي، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، أنه قد يكون من الصعب على الكثيرين تنفيذ ذلك، إلا أن الأمر يستحق المحاولة من خلال تجنب مشاهدة التلفاز وإبعاد الهاتف الخلوي، وفي المقابل التركيز على المحادثات الهادفة، ومضغ الطعام ببطء.





٣-الحصول على قسط جيد من النوم :





قد تختار ممارسة الرياضة أو تناول الطعام الصحي ، لكن جسمك سيطلب النوم، ومع ذلك، فإن الحصول على قسط من النوم يبقيان جسمك تحت سيطرتك؛ حيث من المفترض أن تنام ما بين 7 إلى 10 ساعات كل ليلة.





وربطت الدراسات الحصول على قسط قليل من النوم بارتفاع ضغط الدم، وضعف جهاز المناعة، وزيادة الوزن، ونقص الرغبة الجنسية، وتقلب المزاج، والبارانويا، والاكتئاب، وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، وبعض أنواع السرطان.



