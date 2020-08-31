AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ورشة عمل حول تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال بمنظمة خريجي الأزهر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:43 م
خلال ورشة المنظمة
خلال ورشة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
عقدت المنظمة العالمية لخريجي الازهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  ورشة عمل حول " تجنيد الإرهابيين للأطفال (الدوافع –الوسائل- المواجهة)" ، وبمشاركة عدد من كبار خريجي الازهر من دول سوريا ، ليبيا ، الصومال ، نيجيريا، أفغانستان ، باكستان ، أندونسيا ، اليمن ، تشاد.


وناقشت الورشة عددا من المحاور حول ، دوافع الحركات الإرهابية لتجنيد الأطفال ، و أبرز هذه الحركات والجماعات ، الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعات في تجنيد الأطفال ، وبيان الجرائم الشرعية في تجنيد الإرهابيين للأطفال ، كيفية إعادة تأهيل ودمج  الأطفال الذين سبق تجنيدهم في المجتمع.

وأكد الحضور والمشاركون بالورشة ، علي ضرورة حماية الأطفال من الوقوع في براثن التشدد ، وأن تجنيد الأطفال والسعي لحملهم السلاح لا يقره أي دين او قانون  أو عرف ،  وأن الحفاظ علي الأطفال والإحسان إليهم مهمة سامية أمرنا بها الشرع الحنيف ، وأن تنشئتهم  علي قيم السلام و الوسطية والتعايش مع الآخر ينعكس  إيجابيًا علي نهضة المجتمع و تقدمه.

وفي الختام أوصي المشاركون  علي ضرورة إصلاح  الخطاب الموجه للطفل ليخاطبه بلغة سهلة وبسيطه تناسبه ، أهمية دور المدرسة في مكافحة سلوك العنف ونشر منهج الاعتدال ، الدور الهام الذي يلعبه الإعلام فى تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف ضد الطفل ، ضرورة وجود رقابة علي الأفلام التي تروج لمشاهد العنف والتطرف والإرهاب.

أقيمت الورشة بحضور د.محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، و الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الازهر الشريف  و أمين عام المنظمة ، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر الاسبق و المستشار العلمي للمنظمة.


تأتي الورشة في  إطار رؤية المنظمة في الاهتمام بالنشء ، وكيفية  مواجهة محاولات الجماعات المتطرفة لاستقطاب واستغلال الأطفال، ، حيث رصدت المنظمة  مؤخرًا  تزايد وتيرة تجنيد الأطفال من قبل المنظمات الإرهابية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خريجي الأزهر" لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة

عميد كلية الدعوة السابق : الجماعات الإرهابية تستغل الأحوال الاقتصادية لنشر أفكارها

بالإغراءات المادية.. خبير في شئون الإرهاب: تجنيد الشباب داخل الإخوان عملية ممنهجة.. فيديو

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم ورشة عمل حول آليات رصد الأفكار المتطرفة

قبل إرسالهم إلى سوريا.. أول فيديو لضبط الاستخبارات الروسية عناصر تجنيد الإرهابيين

ترشيحاتنا

أهدتها أمها لزوجها ليغتصبها.. قصة فتاة الدقي التي هربت من جحيم أسرتها لشوارع الصعيد

ابنة رجاء الجداوي تبعث برسالة لملكة الأردن

التنمية المحلية: 769 ألف طلب تصالح بـ4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس

بعد تغريدات ميدو ..هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر

برلمانى: قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد أى مستأجر من مسكنه

ابعد عن المطبلاتية.. 7 رسائل مثيرة للجدل من ميدو لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

في التعدي على ضابط شرطة| تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحبة الواقعة

أهدتها أمها لزوجها ليغتصبها.. قصة فتاة الدقي التي هربت من جحيم أسرتها لشوارع الصعيد

التنمية المحلية: 769 ألف طلب تصالح بـ4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس

الحسم فى سبتمبر.. تطور مفاجئ في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

تداول صور مزيفة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

تحمل عبارة سلام بـ3 لغات.. شاهد| لحظة هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات

من خلع الكتافات لـ إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة في "خناقة"ضابط الشرطة وعضوة بالنيابة الإدارية

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الداخلية: تكليف جميع مديريات الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل