نقيب الأشراف ينعى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الليبية

نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بخالص الحزن والأسى الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدي رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بالجمهورية العربية الليبية.





وقال الشريف في بيانٍ له اليوم، إنه بالنيابة عن السادة الأشراف وعموم قبائل وأبناء الشعب المصري نشاطر الأشقاء الليبيين في مصابهم الجلل وننعى أحد شيوخ قبيلة العبيدات أحد الرجال المخلصين والذين كانت لهم مكانة سياسية واجتماعية عظيمة يشهد لها الجميع، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأشقاء الليبيين الصبر والسلوان".





وتوفى رئيس الأعلى لقبائل برقة، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.





وعرف رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بحكمته التي تميزه عن غيره في حل كثير من القضايا الاجتماعية الصعبة في طبرق وبرقة عامة، وشارك مؤخرًا في لقاء عدد من شيوخ القبائل والحكماء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة.







