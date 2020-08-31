AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 451ر4 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو –مايو ) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 451ر4 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8ر587 مليار جنيه بمعدل 2ر15%.

وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر415 مليار جنيه بمعدل 1ر14%، والمعروض النقدي بمقدار 2ر172 مليار جنيه بمعدل 6ر18%.


وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر477 مليار جنيه بمعدل 5ر21%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر62 مليار جنيه بمعدل 7ر8%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر52 مليار جنيه أي بمعدل 12%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر119 مليار جنيه بمعدل 6ر24%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 7ر167 مليار جنيه بمعدل 9ر55% نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 8ر26 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر140 مليار جنيه.

أوضح صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 5ر755مليار جنيه، أي بمعدل 2ر21 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 833 مليار جنيه بمعدل 9ر21% من جهة و زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 5ر77 مليار جنيه بمعدل 8ر31% من جهة أخرى.

وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر643 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 2ر111 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 7ر90 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر3 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لا تتظاهروا بانتهائه.. الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب كورونا

بهاف ستومك.. ملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها

محام دولي يكشف كيف تتم محاسبة أصحاب الحصانات بالقانون

ظروف صحية ونفسية.. أحمد موسى يكشف كواليس واقعة الضابط والمستشارة

إعلامية كويتية: مخطط خطير يهدف إلى إطالة أمد أزمة كورونا ليسيطر هذا الكيان على العالم

الخارجية تعلن عن وظائف للأطباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

في ذكرى وفاتها .. 9 أكلات مفضلة لـ الأميرة ديانا

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب