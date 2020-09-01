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أخبار العالم

ترامب يعلن بشرى سارة حول لقاح كورونا المنتظر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وصول التجارب السريرية على لقاح استرازينيكا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت أستاذة علم اللقاحات في معهد جينر البروفيسور، سارة جيلبرت، السيدة الأولى المسئولة عن اللقاح الذي تعكف عليه جامعة أكسفورد البريطانية ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، وفريقها أنه يمكن تقديم بيانات عن  تجارب لقاح اكسفورد الواعد إلى المسئولين قريًبا، ليكون بذلك ثالث إعلان عن موعد لقاح مضاد للوباء في بريطانيا بعد روسيا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت البروفيسور: "إذا أظهرت النتائج الأخيرة من المرحلة الثالثة من التجارب مستويات عالية من الفعالية، وتم منح الموافقة على الترخيص لاحقًا ، فهناك أمل في أن يكون اللقاح ، المسمى AZD1222 ، متاحًا بحلول نهاية العام".

والتزمت شركة أسترازينيكا، التي دخلت في شراكة مع جامعة أكسفورد لتصنيع اللقاح، بإنتاج ملياري جرعة بحلول الصيف المقبل، وهو ما سيتيحه للملايين في العالم.
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