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منوعات

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حل الليل وتسلل الدب القطبي داخل الخيمة التي ينام بها أحد المخيمين، منتهزًا غفوة الرجل ليقوم بسحبه خارج الخيمة  منقضًا عليه بأسنانه حتى أصيب بإصابات خطيرة فارق على إثرها الحياة. 

وقالت السلطات أن "يوهان جاكوبس" البالغ من العمر 38 عامًا قد قتل على يد دب قطبي في جزيرة نرويجية نائية تم سحبها من خيمته بينما كان نائما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية  .

وقعت الحادثة  أثناء تخييم "جاكوبس" في لونجييربين ، في أرخبيل سفالبارد حيث كان يعمل كعامل موسمي، يُعتقد أنه كان لا يزال على قيد الحياة عندما حاول رجال الإنقاذ إنقاذه ، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه المروعة.

وتقول التقارير المحلية إن الدب جره من خيمته بينما كان نائمًا في حوالي الساعة الرابعة صباحًا في هجوم مروع، وقد تم سحب حصيرة نوم من الخيمة ، وتم تصوير آثار بقع دماء قريبة من مكان الحادث.

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ووفقًا لصحيفة Svalbardposten المحلية ، كان هناك 6 آخرين بنفس المعسكر في الموقع لكنهم لم يصابوا في الهجوم الذي كلف "جاكوبس" حياته.

وقال الأطباء إنه تم العثور على الضحية على قيد الحياة ولكنه أصيبت بجروح بالغة عندما وصلت خدمات الطوارئ وحاولوا إنقاذه، لكن للأسف توفي بعد وقت قصير في المستشفى.
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