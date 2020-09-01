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فن

في أحدث ظهور لـ هاجر أحمد.. متابعون: الجمال عدى الكلام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وتظهر في الصورة بـ"لوك شبابي كاجوال، ومكياج بسيط".


ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "قمر كالعادة.. احلي فنانة مصرية.. ملكة جمال حقيقي.. الجمال عدى الكلام".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"
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